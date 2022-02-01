إدانات عربية ودولية ومطالب بردع الإرهاب الحوثي

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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قوبل إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية للصاروخ الباليستي باتجاه دولة الإمارات، بإدانات عربية وغربية، وأكدت ردود الفعل، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تعكس إصرار الميليشيا الحوثية على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ردع الميليشيا ووضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية.

وندّدت وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتداء الحوثي، مؤكدة إدانتها للهجوم الصاروخي. وأضافت: «يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين، بينما يزور الرئيس الإسرائيلي دولة الإمارات لمد جسور التواصل وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».

وطالبت دولة الكويت، المجتمع الدولي بالتحرك السريع والحاسم لردع التهديدات الحوثية ومحاسبة مرتكبيها، معربة عن إدانتها واستنكارها لاستمرار محاولات الميليشيا بسلوكها العدواني «الجبان» عبر استهدافها دولة الإمارات.

وأوضحت الخارجية الكويتية، أن استمرار هذه الممارسات الإرهابية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق الآمنة في دولة الإمارات، كما يستهدف استقرار المنطقة، يؤكد تجاهل الميليشيا للجهود الدولية وإصراراً على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني. وأكّدت الوزارة، وقوف الكويت إلى جانب الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت الاعتداء الإرهابي الحوثي، مشيدة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي. وذكرت الخارجية البحرينية، أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصراراً من قبل ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة وقوف المملكة في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

شددت الوزارة، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع الميليشيا الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك، شددت وزارة الخارجية المصرية، على رفضها الكامل للأعمال الإرهابية الجبانة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، وما تنطوي عليه من تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة تضامنها مع الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، فيما أكّدت الخارجية الأردنية، إدانة واستنكار المملكة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مُؤكدة تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداء الإرهابي الحوثي. وأكدت تضامن لبنان مع دولة الإمارات قيادة وشعباً في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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