التحالف يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب وتعز

المصدر: (عدن - وكالات)

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نفّذ تحالف دعم الشرعية، 18 عملية استهداف في محافظتي مأرب وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية. وأسفرت العمليات عن تدمير 18 آلية عسكرية، ووقوع خسائر بشرية في صفوف الميليشيا. ويواصل التحالف عملياته العسكرية، في عدة جبهات قتالية، لدحر الميليشيا ووقف عدوانها على المدنيين. وتمكن التحالف، أول من أمس، من قتل أكثر من 80 عنصراً حوثياً في عمليات استهداف بمأرب.

وقال التحالف، إنّه نفذ 25 عملية استهداف نجحت في تدمير 11 آلية عسكرية. وأعلن التحالف، السبت، مقتل أكثر من 90 حوثياً في مأرب. إلى ذلك، أتلف برنامج «مسام»، أمس، آلاف المتفجرات والعبوات الناسفة. جاء ذلك بعد قيام الفرق الهندسية بتفكيك ونزع آلاف الألغام في مديريتي بيحان بمحافظة شبوة وحريب في مأرب، زرعتها ميليشيا الحوثي.

كما قامت الفرق الهندسية التابعة لبرنامج «مسام»، بإتلاف الألغام والعبوات الناسفة على مرحلتين، إذ أتلفت في المرحلة الأولى 3000 لغم، و1500 عبوة ناسفة. وفي المرحلة الثانية أتلفت 3200 لغم وعبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم إتلافه من الألغام والعبوات الحوثية، أمس، 7700 لغم وعبوة ناسفة، وفقاً للبيان.

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