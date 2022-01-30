زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمالي مصر

المصدر: البيان

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ضرب زلزال، اليوم، بقوة 4.3 درجات شمالي جمهورية مصر العربية.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقاً لموقع «المصري اليوم»، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت الهزة بالبحر المتوسط على بعد نحو 159 كم شمال مدينة دمياط، في العاشرة و22 دقيقة و20 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال القاضي إن تلك الهزة وقعت على عمق 12 كم، وعلى دائرة عرض 32.84 درجة شمالاً، وخط طول 31.70 درجة شرقاً.

وأكد عدم حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت.

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