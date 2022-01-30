السودان.. السلطات تحظر التظاهر

المصدر: الخرطوم - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استبقت السلطات السودانية، احتجاجات أعلنت عنها لجان المقاومة والأجسام المهنية، اليوم الأحد، تحت اسم «مليونية الثلاثين من يناير»، بإجراءات أمنية جديدة، حظرت بموجبها التجمعات والمواكب وسط العاصمة الخرطوم.

وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أنّ حرية التعبير حق مكفول، بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية. وأعلنت اللجنة الأمنية في بيان، أن منطقة وسط الخرطوم، منطقة محظورة من السكة حديد جنوباً، حتى القيادة العامة شرقاً، وحتى شارع النيل شمالاً، وغير مسموح بالتجمعات فيها.

وقالت اللجنة، إن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات، وتعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها، مهيبة بالسودانيين، بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

ودعت لجان المقاومة وأجسام مهنية، للخروج اليوم الأحد، رفضاً للقرارات التي اتخذها قائد الجيش، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، إذ ظلت الاحتجاجات مستمرة منذ ذلك الوقت، للمطالبة بالحكم المدني، ما أدى إلى سقوط أكثر من 70 قتيلاً، وجرح أكثر من ألفي متظاهر، وفق إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز