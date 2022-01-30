العراق.. 26 مرشحاً للرئاسة

المصدر: بغداد - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، أمس، اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، أن الأخير ترأس الاجتماع الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن. ولفت البيان إلى أنه يتوقع أن يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية المقررة الأسبوع المقبل.

وأضاف إنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم.

وشدد الزاملي وفق البيان، على ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها، مؤكداً أن الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء، وبشكل يختلف عما كان معمولاً به في السابق.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان العراقي أعلنت الأسبوع الماضي، في أول اجتماع لها تحديد 7 فبراير المقبل موعداً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بشكل نهائي دخلت البلاد في توقيتات دستورية ملزمة باستكمال انعقاد جلسات البرلمان وانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز