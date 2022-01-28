مقتل جنديين جزائريين على الحدود الجنوبية

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل جنديين الليلة الماضية، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بإقليم الناحية العسكرية السادسة على الشريط الحدودي جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأمر يتعلق بكل من الملازم العامل سيدهم مرباح الدين، والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم.

كما أبرزت أن الاشتباك أسفر عن القضاء على إرهابييْن وضبط رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع بتعازيه لعائلتي الجنديين ولأسرة الجيش الجزائري.

بدوره، أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، الحرص الشديد للجيش على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية الحدود الجزائرية من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كل ربوع الجزائر، في كل الظروف والأحوال.

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