بلاد الشام ترتدي حلّة الثلج

المصدر: دبي - أمجد عرار

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لبست فلسطين والأردن ولبنان وسوريا أمس، حلة بيضاء من الثلوج تساقطت الليلة قبل الماضية، إثر منخفض جوي حاد يتوقع استمراره خلال الساعات المقبلة. وقد تأثرت المنطقة منذ مساء الأربعاء، بالمنخفض القطبي الذي تسبب في تساقط كثيف للثلوج. فالقدس، غطتها ثلوج كثيفة، كما مناطق مرتفعة في الضفة الغربية خلال الليلة قبل الماضية ويوم أمس، ما أدى لإغلاق طرق ومدارس.

واضطر المصلون إلى الخوض في ثلوج بارتفاع بضعة سنتيمترات للوصول إلى المواقع المقدسة في البلدة القديمة بالقدس. وخرج الأطفال إلى شوارع المدينة للاستمتاع بمشاهدة الثلوج المنهمرة وقذف بعضهم البعض بكرات الثلج.

وفي الضفة الغربية، غطت الثلوج الأماكن المرتفعة، وأعلنت السلطة الفلسطينية إغلاق المدارس وبعض مراكز الخدمة العامة. وأغلقت المدارس أبوابها وكذلك معظم المحال التجارية.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن تسجيل ثلاث وفيات، اثنتين منها لطفلين خلال الساعات الأخيرة. وذكرت أن طفلاً رضيعاً يبلغ شهراً واحداً توفي في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة جراء توقف قلبه بسبب البرد الشديد، وأن شاباً وشقيقته الطفلة لقيا حتفهما في حريق اندلع بمنزلهما في منطقة دومة ببلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة.

تعطيل الدوام

وفي الأردن، حيث قررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي بسبب الظروف الجوية أمس، تسببت الثلوج في إغلاق عدد من الطرق في المملكة، لكن معظمها جرت إعادة فتحه. وقال مدير العمليات في موقع طقس العرب أسامة الطريفي، إن فرص تساقط الأمطار والثلوج قد تتجدد خلال الساعات المقبلة. وأشار إلى أن المناطق ما دون 900 متر فوق سطح البحر ستشهد تساقطاً للأمطار، والمرتفعات الجبلية التي تزيد على ألف متر ستشهد تساقط للثلوج. وكشف مصدر في شركة الكهرباء الأردنية، عن ضغط عمل كبير تواجهه الشركة بسبب كثرة البلاغات عن وجود انقطاعات أو أعطال في التيار الكهرباء بالعديد من مناطق المملكة.

وفي لبنان، تساقطت الثلوج على ارتفاعات منخفضة وصلت إلى 600 متر، وأدت العاصفة إلى عزل عشرات البلدات والقرى والمناطق، وانقطاع معظم الطرقات الرئيسية والجبلية. ونقلت تقارير عن مصلحة الأرصاد تحذيرها من تكوّن الجليد على المرتفعات ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى اعتباراً من 700 متر في مختلف المناطق اللبنانية. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن تساقط الثلوج نشط على ارتفاع 500 متر وأكثر، بحيث انعدمت حركة السير على الطرقات الدولية. ووصلت سماكة الثلوج في المناطق الجبلية إلى 60 سنتيمتراً، وأقفلت الطرقات على المرتفعات فوق 1500 متر على السلسلتين الشرقية والغربية. وفي سوريا، قالت إدارة المرور في وزارة الداخلية إن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

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