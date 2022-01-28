التحالف ينفذ 44 استهدافاً.. وألوية العمالقة تتقدم في مأرب

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 44 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز أول من أمس. وأفاد أن استهدافات مأرب والبيضاء وتعز دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 190 عنصراً. كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على تعزيزات الميليشيا في الجوبة والعبدية، ودمرت عدداً من الأطقم العسكرية، كما دمرت تحصينات الميليشيا في عقبة ملعاء.



يأتي هذا فيما تتصاعد حدة المواجهات بين القوات الشرعية والميليشيا الحوثية،، في أكثر من محور جنوب محافظة مأرب. وكشفت مصادر ميدانية عن تقدم جديد أحرزته قوات العمالقة في مديرية العبدية جنوبي مأرب.



وقالت المصادر إن قوات ألوية العمالقة سيطرت على منطقة الحمران وعزلة الـصوفي بمديرية ‎العبديه بعد تأمين منطقة الجفرة، وهي تواصل التقدم نحو مركز المديرية وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيا.

وفي الجوبة، شنت قوات الجيش والمقاومة هجوماً على معسكر أم ريش الاستراتيجي من جهة وعقبة ملعاء من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى الخط الرابط بين الجوبة وحريب.



قصف مدفعي



وذكرت مصادر عسكرية أن قصفاً مدفعياً لقوات الجيش خلال الساعات الأخيرة أدى لمقتل وجرح 18 حوثياً أثناء استهداف عربة وطقمين عسكريين أسفل عقبة ملعاء من الجهة الشمالية.

وفي حجة، أعلن الجيش اليمني، مقتل 8 عناصر بصفوف الحوثيين بقصف مدفعي استهدف تجمعات الميليشيا.



وقالت المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني في بيان، إنها قصفت بالمدفعية الثقيلة تجمعاً لعناصر ميليشيا الحوثي في مدينة حرض شمالي محافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

في الأثناء، نصبت وحدات الجيش اليمني كميناً محكماً استهدف عناصر متسللة لميليشيا الحوثي في جبهة عبس الساحلية غربي المحافظة على البحر الأحمر.



وبحسب البيان، فإن قوات الجيش اليمني استدرجت مجاميع حوثية إلى كماشة نارية في جبهة بني حسن شمالي عبس الساحلية، أسفرت عن سقوط عديد القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.



يشار إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، خاض الجيش اليمني معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في عبس غربي حجة. وتلقت ميليشيا الحوثي أخيراً خسائر ثقيلة خصوصاً في محافظتي شبوة ومأرب.

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