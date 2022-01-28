23 مليار درهم إجمالي مساعدات الإمارات لليمن

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن، نحو 22.97 مليار درهم، خلال الفترة من عام 2015 حتى 2021.

وتوزعت المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن، على الشكل الآتي: 10.94 مليار درهم مساعدات لدعم البرامج العامة، و4.54 مليارات درهم المساعدات السلعية، و2.67 مليار درهم مساعدات لقطاع الصحة، و1.78 مليار درهم مساعدات لقطاع توليد الطاقة وإمداداتها، و780 مليون درهم مساعدات الحكومة والمجتمع المدني، و670 مليون درهم مساعدات قطاع النقل والتخزين، و600 مليون درهم مساعدات الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 980 مليون درهم مساعدات في مجالات متعددة.

تعاون وشراكة

وشهدت الفترة منذ عام 2015 وحتى 2021، تعاوناً وشراكة إماراتية مع المنظمات الأممية والإنسانية العالمية، لضمان توحيد الجهود، وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات اليمنية كافة، وقد بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى اليمن خلال تلك الفترة، 1.21 مليار دولار.

وفي إطار الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي لفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، قامت الإمارات بإرسال 6 طائرات مساعدات إلى اليمن، تحمل 1.122 طناً من الإمدادات الطبية، تشمل 65 جهاز تنفس، و100 ألف جهاز فحص، ليستفيد منها 122 ألفاً من الكوادر الطبية العاملين في الصفوف الأمامية، علاوة على توفير 60 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد 19.

وقدمت دولة الإمارات في عام 2021، مبلغاً قدره 230 مليون دولار، كتمويل للبرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي عبر الأمم المتحدة، والذي سيسهم في سد الاحتياجات الغذائية لـ 6 ملايين يمني، منهم 1 مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية.

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