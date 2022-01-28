الأردن يحبط محاولات تسلل وتهريب عدة عبر الحدود

المصدر: عمّان - وكالات

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، أنها أحبطت محاولات تسلل وتهريب عدة، عبر الحدود مع سوريا، ما أدى لمقتل 27 مهرباً.

وقالت في بيان: إن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت فجراً بـ«عمليات نوعية متزامنة على عدة جبهات»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة «بتغيير قواعد الاشتباك». وأدت هذه العمليات إلى إحباط «محاولات تسلل، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية»، حسب البيان.

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