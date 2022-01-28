وحدة النازحين بمأرب تطلق نداء إنسانيا لإغاثة 16 ألف أسرة بمديرية حريب

المصدر: عدن - البيان

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دعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب اليمنية، المنظمات الإغاثية والإنسانية، إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة لأكثر من 16 ألف أسرة من النازحين والسكان المقيمين في مديرية حريب، بعد ثلاثة أيام على تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي.

وذكرت الوحدة في بيان، أن تلك الأسر عانت على مدى 5 أشهر من قطع لكافة الخدمات وإيقاف أسباب الحياة، أثناء سيطرة ميليشيا الحوثي على المديرية مؤكدة أن سكان المديرية ونازحيها بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية في المجالات الإغاثية والإنسانية.

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