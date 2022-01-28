البنتاغون يسيّر طلعات جويّة لرصد تحركات ميليشيا الحوثي

المصدر: البيان

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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـسكاي نيوز عربية، أن سلاح الجوّ الأمريكي التابع للقيادة الوسطى الأمريكية بدأ تسيير طلعات جوية لرصد تحركات ميليشيا الحوثي وخططها الهادفة لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الهدف الأساسي من هذه العمليات الجوية الأمريكية، هو استباق أي تهديد حوثي وإفشاله وتحييده.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، قد قال، الاثنين، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من وزارتي الخارجية والدفاع تقديم التوصيات والمراجعات اللازمة في غضون الأسابيع المقبلة، لتقييم السياسة العسكرية الأمريكية تجاه أزمة اليمن.

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