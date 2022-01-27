طفرة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر

المصدر: إعداد: محمد خالد، غرافيك: حسام الحوراني

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كشفت الحكومة المصرية أخيراً إحصاءات وصفت بـ«الطفرة» التي يشهدها ملف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، طبقاً للبيانات الصادرة عن مركز دعم المعلومات التابع لرئاسة الوزراء، وهي الإحصاءات التي تحدثت عن زيادة بلغت 71% في عدد السيارات التي تم تحويلها للغاز في العام الماضي مقارنة بالعام 2020.

وتعكس تلك الطفرة جهود الدولة المصرية في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، كما تترجم المبادرات الرئاسية بخصوص عمل السيارات بالغاز بدلاً من البنزين، ومنها مبادرة إحلال السيارات القديمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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