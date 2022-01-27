بعد طول انتظار.. الأردنيون يستمتعون بيوم على الثلج الذي غطى المملكة

المصدر: رويترز

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تدفق الأردنيون على شوارع العاصمة عمان اليوم الخميس للاستمتاع بيوم على الثلج في الهواء الطلق بعد سقوط كثيف له في المدينة خلال الليل.

وشوهد صغار وكبار يرتدون ملابس ثقيلة ويضعون قفازات وأوشحة وهم يبنون رجل الثلج ويتدحرجون على تلال الثلج ويتقاذفون كراته البيضاء.

وقال الأردني هاني فارس، الذي جاء بسيارته من الزرقاء شمال شرقي عمان للاستمتاع باللعب على الثلج مع أولاده، "والله أنا جاي من الزرقاء وجاي أجيب أولادي يتفرجوا ع الثلج ويلعبوا بالثلج عشان نغير جو وأجواء الثلج الحلوة. فحبيت أغير جو على أولادي عشان ينبسطوا ويلعبوا بالثلج، وكونه عندنا بالزرقاء الحمد لله دايما ما فيه ثلج فجينا على عمان نغير جو".

وقال الأردني رائد السعدي، من سكان عمان، "والله بعد الانقطاع الطويل هاد بعمان، ما شاء الله الكل فرحان والكل مبسوط، والكل مش مصدق حاله، الكل فرحان ونازلين من السبعة الصبح بيلعبوا ومبسوطين وفرحانين جدا جدا جدا بعد انتظار للثلج الطويل جدا".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رُصد أشد سقوط للثلج في مناطق شمال ووسط المملكة التي تراكم الثلج بها بارتفاع ما بين 20 و30 سنتيمترا.

وجعلت الحكومة الأردنية يوم الخميس عطلة عامة بسبب حالة الطقس.

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