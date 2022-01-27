لبنان وإسرائيل مستعدان لاستئناف مباحثات الحدود

المصدر: (تل أبيب - رويترز )

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أعلنت إسرائيل أمس أن المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة ستستأنف الأسبوع المقبل، كما أعربت بيروت عن استعدادها أيضاً لاستئناف هذا الملف مع تل أبيب.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة كذلك لاستئناف المفاوضات وأضافت إن وزيرة الطاقة كارين الحرار ستجتمع مع المبعوث الأمريكي أموس هوشستين الأسبوع المقبل في إطار جهود تسوية النزاع.

بدروه قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل بشكل يحافظ على حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.

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