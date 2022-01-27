إثيوبيا تلغي حالة الطوارئ

المصدر: (أديس أبابا - وكالات)

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ألغى مجلس الوزراء الإثيوبي، أمس، حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر الماضي بسبب الحرب مع «قوات تيغراي».

وقال المجلس، في بيان، إنه عقد جلسة استثنائية ناقش خلالها الوضع الراهن في البلاد وقرر رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر الماضي لحماية البلاد وسيادتها. وأضاف إن قرار رفع حالة الطوارئ تم رفعه للبرلمان للمصادقة عليه، مشيراً إلى أنه كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة بعد تغير الوضع الذي حتم على الحكومة وقتها فرض حالة الطوارئ للتهديدات الأمنية الخطيرة التي كانت تواجهها البلاد.

وفي 4 نوفمبر الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء قبلها بيومين عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد «قوات تيغراي» في إقليمي أمهرة وعفار.

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