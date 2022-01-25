تبدأ الليلة.. عاصفة ثلجية تضرب بلاد الشام والسعودية ومصر

المصدر: دبي - البيان

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تشهد المنطقة اعتباراً من الليلة منخفضاً جوياً قادماً من اليونان باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومن المنتظر أن يبدأ تأثيره الليلة، ويتزامن مع دخول موجة قطبية تضرب بعض مناطق المملكة العربية السعودية، ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا.

خبير الطقس والتنبؤات الجوية السعودي، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، توقع أن تكون الكتلة الباردة مقبولة وغير قاسية، وقال: «ليس بالضرورة أن تعقب كل تساقط ثلجي على الشام وشمال المملكة موجات برد قاسية»، محذّراً من أن التوقعات تشير إلى تساقط الثلوج بغزارة غداً الأربعاء على جهات واسعة من بلاد الشام، كما تمتد مساءً إلى مرتفعات منطقة تبوك، لافتاً إلى أن هناك فرصة الخميس لتساقط ثلوج متفرقة وخفيفة وسريعة على أجزاء من القريات وطريف، مع نشاط كبير للرياح السطحية، كما نقلت عنه صحيفة سبق السعودية.

وفي الأردن، توقعت دائرة الأرصاد الجوية انخفاضاً واضحاً وملموساً على درجات الحرارة غداً الأربعاء بحيث تكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، بحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب الذي نقل عنه موقع «المملكة» قوله إن الرياح تنشط مع ساعات صباح الأربعاء وتكون نشطة وترافقها هبات قوية أحياناً ستؤدي إلى إثارة الغبار، وخاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

واعتباراً من ساعات عصر الأربعاء يزداد تساقط الأمطار وستكون هناك تساقطات ثلجية في المناطق العالية ثم إلى المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء فإن المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 800 متر عن سطح البحر وأكثر تشهد تساقطات ثلجية وتكون متراكمة مع صبيحة الخميس، وفق آل خطاب.

وليس بعيداً عن الأردن، تتأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، وفقاً لمدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد، الذي أكد أن المنخفض الحالي الذي يضرب فلسطين ستصاحبه ثلوج متراكمة فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعاتها على 800 متر، فوق سطح البحر. ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة وغزيرة من الأمطار فوق معظم المناطق، مع سقوط الثلوج في ساعات الظهيرة، وتزداد كثافة هطولها في المساء والليل.

ويستمر الخميس، تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي.

أما في لبنان، فقد أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية أن تأثير المنخفض عالي الفعالية على لبنان يبدأ الليلة، حيث تدخل الجبهة الباردة الأولى فجر الأربعاء وتتساقط الثلوج بين 1000 و1100 متر فوق الجبال وبعض المناطق بشكل متفاوت. وتدخل الجبهة الثانية الأشد قساوة، بين بعد ظهر الأربعاء وساعات الليل وفجر الخميس، فيتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 700 متر ليلامس الجبال الغربية والمناطق الشمالية 500-600 متر و800 متر في المناطق الجنوبية أو ربما أقل.

ثلوج بمصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه بداية من الليلة حتى غداً، تشهد مصر سقوط أمطار غزيرة مع تساقط لحبات البرد بكثافة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة. وتهب عاصفة ثلجية سببها منخفض قطبي قوي يكون مركزه جزيرة قبرص تؤثر على شمال مصر ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وأمطار متوسطة قد تغزر على شمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء تساقط الثلوج بشكل نادر على شرق القاهرة وصحراء مطروح مع سقوط ثلوج كثيفة بسانت كاترين ومرتفعات غرب خليج السويس.

ويتوقع الخبراء أن تسقط اليوم أمطار غزيرة تكون رعدية على السواحل الشرقية الليبية وتساقط الثلوج على المرتفعات.

وأفاد الخبراء أن الساعات المقبلة يتقدم المنخفض إلى شمال مصر لتبدأ فرص سقوط الأمطار مع الساعات الأولى من على السواحل الغربية ثم تتقدم للشرق تدريجياً لتشمل أغلب السواحل الشمالية المصرية.

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