سعد الحريري يعلن تعليق نشاطه في الحياة السياسية في لبنان

المصدر: وكالات

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أعلن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبناني السابق "تعليق" نشاطه في الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني".

وجاء ذلك بعد سلسلة انتكاسات مني بها مالياً وسياسياً في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة تشل لبنان. وأوضح أنه لن يتقدم كذلك "بأي ترشيحات من تيار المستقبل" الذي يتزعمه "أو باسم التيار".

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