مصر تدين مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة ضد الإمارات والسعودية

المصدر: البيان

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أدانت جمهورية مصر العربية مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية تجاه أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران والجنوب، وكذلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، على أن استمرار مليشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.

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