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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ الإجماع العربي على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية موقف عربي أصيل يعرّي أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية.

وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازاً إيجابياً للدبلوماسية الإماراتية».

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