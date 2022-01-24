الموت مصير رافضي القتال في صفوف الحوثيين

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن ميليشيات الحوثي تقدم على إعدام كل من يرفض القتال في صفوفها.

وقالت الوزارة، أمس، إن لديها معلومات مروّعة بشأن إعدام ميليشيات الحوثي لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال، مشيرةً إلى أنها أعطت توجيهات لوحداتها باستقبالهم.

وأضافت، وفقاً لـ«سكاي نيوز عربي»، أن «للمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعاملة الحسنة، وفق الشرعية والأعراف والقوانين الدولية».

وتابعت: «من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف، وسنقدّم لهم كل العون والدعم والمساعدة، لإعادتهم إلى مناطقهم عند رغبتهم».

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