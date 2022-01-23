البحرية الأمريكية توقف سفينة تحمل أسمدة تستخدم بالمتفجرات في طريقها لميليشيات الحوثي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سلاح البحرية الأمريكية اليوم "الأحد" اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طناً من السماد الذي يمكن استخدامه لصناعة المتفجرات أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأفادت البحرية أنها فتّشت السفينة التي تم توقيفها العام الماضي أثناء نقلها آلاف قطع السلاح وتسليمها إلى خفر السواحل اليمني، بعد اعتراضها في المياه الدولية في خليج عُمان الثلاثاء.

وأفاد الأسطول الخامس الأمريكي ومقرّه البحرين أن مدمّرة صواريخ موجّهة أمريكية وسفينة دورية "اعترضتا سفينة لا ترفع علم أي دولة وتمر عبر من إيران على الطريق المستخدم تاريخياً لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن".

وأضافت أن "القوات الأمريكية اكتشفت 40 طناً (36300 كلغم) من أسمدة اليوريا، وهو مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية يعرف بإمكانية استخدامه في تحضير المتفجرات".

وأفادت البحرية الأمريكية أن "سفينة الصيد التي لا ترفع علم دولة" نفسها تم اعتراضها أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز "أيه كي47" وقاذفات "آر بي جي" وغير ذلك من الأسلحة في فبراير الماضي.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز