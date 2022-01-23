جوع وعطش ومقارعة الموت.. أهالي الحسكة يستغيثون!

المصدر: دبي - عبدالرحمن دوار

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يعيش سكان مدينة الحسكة السورية هذه الأيام على وقع الاشتباكات الدامية بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وعناصر تنظيم داعش المتشدد، حيث رائحة الموت تفوح في كل مكان. مدنيون نجوا بأعجوبة وآخرون يقارعون الموت عطش لا خبز لا ماء..، نداءات استغاثة في كل مكان وصوب، الجميع مهدد، خوف ورعب وسط الأهالي، هذه هي أحوال أهالي المدينة السورية الواقعة شمال شرق البلاد والتي تتميز بخصب أراضيها ووفرة مياهها وجمال طبيعتها وكثرة مواقعها الأثرية بعدما شن تنظيم داعش المتشدد هجوماً على سجن في حي غويران سرعان ما تحول إلى مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تزال مستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وحول وضع المدنيين في هذه المدينة، يقول أحد الفارين بعد عبوره المناطق المشتعلة إن «الوضع سيىء جداً والاشتباكات عنيفة.. يدخلون البيوت ويقتلون الناس فيها». وأضاف الرجل الثلاثيني الذي كان يحمل طفلاً رضيعاً لف ببطانية من الصوف «نجونا بأعجوبة». وتحدثت المسنة همشة سويدان (80 عاماً) والتي كانت محاصرة في منزلها القريب من السجن، عن معاناة المدنيين «بدون خبز أو ماء» مع احتدام المعارك. وأضافت بعد هروبها هي الأخرى من منطقة الاشتباكات «نكاد نموت من الجوع والعطش... لا نعرف إلى أين نذهب الآن؟».

وانتقلت الاشتباكات بين «قسد» وعناصر «داعش»، اليوم الأحد، في الحسكة إلى حي غويران السكني. وأعلنت قيادة «قسد»، أن «الهجوم على سجن غويران نفذه 200 عنصر من داعش وتم القبض على بعضهم»، موضحة أن الهجوم على السجن أوقع 27 قتيلاً في صفوف قواتها. وأضافت: «قتلنا 175 عنصراً من داعش خلال 3 أيام إثر الاشتباكات في محيط سجن غويران».

وذكرت أن التحقيقات تؤشر إلى «أن الهجوم على السجن خطط له منذ 6 أشهر».

واستمرت الاشتباكات، اليوم الأحد، ولليوم الرابع على التوالي بين الطرفين، وتحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل «84 من تنظيم داعش و45 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد وسبعة مدنيين»، في أحدث حصيلة.

وبحسب المرصد «تمكنت القوات المشاركة في العمليات من السيطرة على محيط السجن بشكل شبه كامل باستثناء جيوب لا يزال يتواجد فيها عناصر التنظيم المتشدد، بالإضافة لقسم كبير من السجن باستثناء المهاجع التي لا يزال السجناء يحكمون السيطرة عليها».

وتلقى هذه القوات إسناداً جوياً من التحالف الدولي. وأضاف المرصد «شهد السجن ومحيطه بعد منتصف ليل السبت الأحد اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقسد».

وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء «من داعش بينما لا يزال العشرات منهم فارين» من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنّوا من الهرب.

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