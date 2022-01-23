الميليشيا تفخخ طريقاً بين الوسط والجنوب

المصدر: البيضاء، لحج - وكالات

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أقدمت ميليشيا الحوثي على تلغيم الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء، وسط اليمن، ولحج، جنوب البلاد، بعد قطعها وإغلاقها.

وقالت مصادر محلية وإعلامية إن الميليشيا أغلقت الطريق الرابط بين مديريتي الزاهر ويافع، وفخخت ركاماً ترابياً مستحدثاً بألغام مضادة للمركبات.

كما أضافت أن الحوثيين استحدثوا خنادق وتحصينات جديدة في مناطق مديرية الزاهر- آل حميقان المحاذية لمناطق يافع باتجاه محافظة لحج.

كذلك دفعوا بآليات عسكرية والعشرات من عناصرهم إلى مناطق الزاهر.

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