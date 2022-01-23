العراق.. مقتل 3 دواعش في غارة جوية بكركوك

المصدر: بغداد - وكالات

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أعلنت السلطات العراقية، أمس، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش يرتدون أحزمة ناسفة، بينهم قياديان خلال غارة جوية بكركوك. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه رداً على الأعمال الإرهابية الجبانة الأخيرة الغادرة ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تم رصد ومتابعة قياديين اثنين من عصابات داعش الإرهابية، وهما الإرهابي المكنى أبو عصام الذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة، والإرهابي المجرم المدعو أبو محمود.

وأضافت أن الإرهابييْن كانا يستقلان مركبة ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية فتم توجيه ضربة دقيقة جنوبي الحضر في قاطع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة، أسفرت عن تدمير المركبة بالكامل ومقتل من فيها. وتوعد البيان، الإرهابيين بشن عمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة، كما وعدت القوات العراقية برد قاسٍ جداً وغير متوقع تضامناً مع دماء العراقيين ومن تسول له نفسه العبث بأمن العراق.

وكان تنظيم داعش هاجم مقراً للجيش العراقي فجر أول من أمس، بمنطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم، في هجوم هو الأعنف منذ شهور. وتوعدت القوات العراقية بالثأر للضحايا عبر عمليات عسكرية تلاحق عناصر التنظيم الإرهابي.

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