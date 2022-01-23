مصر وفرنسا تنفذان دريباً بحرياً عابراً

المصدر: القاهرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة الفرقاطة المصرية «بورسعيد»، والفرقاطة الفرنسية «LA PROVENCE».

واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، تمثلت في تنفيذ عمليات مشتركة لصد هجوم جوي، وتمرين تشكيلات الإبحار، إضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر.

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه للقوات البحرية المصرية مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة بهدف تبادل الخبرات المشتركة والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز