القمة العربية.. الجامعة تعلن والجزائر تنفي التأجيل

المصدر: القاهرة، الجزائر - وكالات

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أعلن مسؤول رفيع في جامعة الدول العربية إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة، والتي كان مقرراً انعقادها في 22 مارس المقبل بالجزائر، بسبب وباء كوفيد 19، فيما نفت الجزائر ما اعتبرته «مغالطات يتم تداولها حول تأجيل موعد القمة العربية».

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إنه «وفقاً للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية، يعتزم الرئيس عبدالمجيد تبون طرح تاريخ يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي».

وأعرب لعمامرة عن التزام الرئيس تبون بمواصلة عملية التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي قال في تصريحات متلفزة للإعلام أول من أمس، إنه «بالتشاور مع دولة الاستضافة، وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضا (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكا بسبب وضع كورونا».

وأضاف: «أستطيع أن أقول بكل اطمئنان: لا يوجد أسباب سياسية لهذا التأجيل، ولكن يمكن الاستفادة به لتحسين المناخات السياسية».

ولم يكشف زكي الموعد الجديد للقمة العربية.

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