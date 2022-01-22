مصر تدين الهجوم الإرهابي في ديالى العراقية

المصدر: وام

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أدانت جمهورية مصر العربية اليوم بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع أمس بمحافظة ديالى العراقية وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية.

وتقدمت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق حكومة وشعبا ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره مشددة في الوقت ذاته على ثقتها في قدرة العراق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة.

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