إرجاء القمة العربية السنوية في الجزائر بسبب كوفيد-19

المصدر: ا ف ب

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تقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقرراً انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب وباء كوفيد-19، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع في الجامعة. ويتم تأجيل القمة للعام الثالث على التوالي.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات متلفزة للإعلام الجمعة، إنه "بالتشاور مع دولة الاستضافة وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضا (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكا بسبب وضع كورونا".

وأضاف "أستطيع أن أقول بكل اطمئنان (..) لا يوجد أسباب سياسية لهذا التأجيل، ولكن يمكن الاستفادة به لتحسين المناخات السياسية". ولم يكشف زكي الموعد الجديد للقمة العربية.

وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و 2021 بسبب كوفيد-19.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا الأحد، بناء على طلب دولة الامارات، لبحث الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها أبوظبي وتبناها المتمردون الحوثيون.

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