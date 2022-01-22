وزير خارجية لوكسمبورغ يدين الإرهاب الحوثي

المصدر: وام

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أدانت لوكسمبورغ الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وجان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ.

وأكد جان أسيلبورن خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية وتضامن بلاده مع دولة الإمارات في الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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