وزير خارجية النمسا يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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أدانت النمسا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ألكسندر شالنبرغ? وزير خارجية النمسا.

وأكد معاليه إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.

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