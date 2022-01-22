الجيش الليبي يضبط أسلحة ومتفجرات على الحدود

المصدر: طرابلس - وكالات

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ضمن جهوده لإحكام قبضته على الحدود، أعلن الجيش الليبي، أمس، ضبط أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة عصابة «إجرامية»، على مقربة من الحدود الغربية للبلاد.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دوريات القوات المسلحة التي تجوب الصحراء في الجنوب لتقضي على الجريمة المنظمة العابرة للحدود من تهريب بشر وأسلحة ووقود، تمكنت من القبض على عصابة إجرامية تقوم بالتجارة في الأسلحة والتعامل مع الجماعات المتطرفة.



كمين محكم

وأكد المحجوب، أن وحدة الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل، أعدت كميناً مُحكماً، وتمكنت من ضبط الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت بحوزة تلك العصابة ومصادرتها، وإحالة أفرادها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد على أن القوات المسلحة الليبية، تواصل جهودها لمكافحة نشاط المجموعات المتطرفة الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لكامل المنطقة، والتي تنتشر في دول الطوق لتحاول الاستفادة من الظروف الأمنية التي مرت بها ليبيا.



إضاءة

وكان الجنوب الليبي يتسيد المشهد الخلفي، منذ أشهر بعد الانتخابات التي كان الطريق إليها متعثراً في كل مراحله، إلا أنه بعد إرجاء الاستحقاق الدستوري، عاد ليتصدر ثانية وخصوصاً بعد إعلان الجيش الليبي بدء حملة عسكرية واسعة وشاملة لفرض الأمن فيه، تبعها إعلان إغلاق المنفذ الحدودي مع السودان وتشاد.

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