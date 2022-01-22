11غريقاً ومفقوداً من المهاجرين قرب تونس

المصدر: تونس - أ.ف.ب

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انتشلت قوات خفر السواحل التونسيين أربع جثث وتواصلت أمس عمليات بحث عن سبعة مهاجرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة وسط - شرق تونس وعلى متنه 32 شخصاً.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي «غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الليلة الفاصلة بين 19 و20 يناير وكان على متنه 32 مهاجراً وفقاً لشهادة الناجين».

وأضاف الجبابلي «تم إنقاذ 21 وانتشال جثة في مرحلة أولى» تم انتشلت قوات خفر السواحل أول من أمس وأمس ثلاث جثث إضافية من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 أعوام و«جاري البحث عن المفقودين الباقين».

وكل المهاجرين من الجنسية التونسية وكانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية.

وإيطاليا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا، وخصوصاً من تونس وليبيا، مع ارتفاع عدد المغادرين بشكل حاد مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وحسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو احتسبوا في عداد المفقودين في عام 2021 لدى محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. ووصل السواحل الأوروبية في العام 2021 أكثر من 115 ألف مهاجر، أكثر من 20% منهم تونسيون.



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