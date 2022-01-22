احتجاجات في نواكشوط للتنديد بمقتل موريتانيين

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

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تظاهر أمس أمام القصر الرئاسي في نواكشوط عشرات الموريتانيين احتجاجاً على مقتل أربعة موريتانيين في مالي يعتقد أن الجيش المالي قتلهم، وطاردت الشرطة المتظاهرين لمنعهم من التجمع أمام بوابة القصر الرئاسي. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب السلطات الموريتانية بالقصاص وبالتحرك ضد مالي.

وكانت وسائل إعلام موريتانية قد كشفت عن اغتيال الجيش المالي للمواطنين الأربعة، وهم من سكان مدينة عدل بقرو الموريتانية (1000 كلم شرق نواكشوط) الحدودية مع مالي خلال تنقلهم داخل أراضي مالي.

كان وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي قد أكد الليلة قبل الماضية أن اختفاء موريتانيين في الأراضي المالية تتابعه موريتانيا على أعلى المستويات. وأوضح في مؤتمر صحافي أن استهداف أي موريتاني في أي مكان من العالم سينال مرتكبه ما يستحق وفق القانون.

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