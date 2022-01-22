مقتل جندي بكمين في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أمس، مقتل جندي وإصابة ضابطين في كمين مسلح. وقالت قوات «الدعم السريع»، في بيان: «تعرضت عربة تتبع لقواتنا قادمة من مدينة نيالا في طريقها إلى الفاشر لكمين مسلح توفي على إثره الجندي أبو القاسم أصيل وأصيب ضابطان برتبة نقيب وملازم بإصابات بالغة تم إسعافهما». وأضافت: «وإثر الحادث، أجرى اللواء النور أحمد آدم قائد متحرك درع السلام والعميد جدو حمدان أحمد قائد قطاع شمال دارفور بزيارة الجرحى ووقفا على تفاصيل الحادث».

ونشأت قوات الدعم السريع من رحم أزمات ثمانينيات القرن الـ 21 بالسودان، قبل أن يسارع مئات الشباب في الانضمام إليها.

مرت السنوات، وتلك القوة تتأثر بكل ما يشهده السودان، إلى أن حل العام 2010، لتقر سلطات الخرطوم بـ«قوات الدعم السريع» تحت قيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ(حميدتي)، ويتم تكليفها بمهام محددة بدارفور، في محطة ثانية فارقة بتاريخ تلك القوات.

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