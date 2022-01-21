الغاز يقتل أسرة مصرية بكاملها

المصدر: البيان

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لقيت أسرة مصرية من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بالكامل مصرعها، بسبب استنشاق الغاز المتسرب من أسطوانة بوتغاز، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتلقى أمن البحيرة إخطاراً من الأهالى بقرية اليمنى التابعة لمركز حوش عيسى، بالعثور على شخص وزوجته ونجليه متوفيين، داخل منزلهم.

انتقل رجال البحث الجنائى إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات المبدئية أن سبب الوفاة تسرب من أسطوانة غاز البوتغاز، ما أدى إلى اختناق جميع أفراد الأسرة ووفاتهم.

انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث، وعقب المعاينة أمرت بنقل الجثث إلى مستشفى حوش عيسى، وكلفت المباحث بتقديم تحرياتها حول الواقعة.

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