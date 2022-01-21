انشطار سيارة لـ 3 أجزاء بحادث سير مروّع في صور اللبنانية.. فيديو

المصدر: البيان

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وقع حادث سير مروع عند حاجز للجيش اللبناني- مفرق مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور اللبنانية، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعمل الآن فرق الإسعاف على قص السيارة التي انشطرت لـ 3 أقسام لإخراج المصابين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أنه رغم انشطارها لثلاث قطع، إلا أن فرق الإسعاف تعمل على قص السيارة لإخراج المصابين.

كما انتشر العديد من الصور التي تكشف عن تحطم السيارة، واجتماع العديد من اللبنانيين، في محاولة لإنقاذ المصابين.

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