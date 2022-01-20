"هبة" تجمّد لبنان.. فيديو

المصدر: البيان

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بلغت العاصفة الثلجية "هبة"، التي تضرب لبنان؛ ذروتها اليوم الخميس، وفقا لمركز الأرصاد الجوية اللبناني.

وفاقمت "هبة" والبرد القارس الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها سكان لبنان.

وتأتي العاصفة وسط انهيار اقتصادي وانهيار الليرة اللبنانية، فحرمت عائلات عدة من شراء الوقود لتدفئة بيوتهم.

يحاول محمد عمر، كغيره إيجاد طرق مختلفة للتدفئة، علما بأن انقطاع التيار الكهربائي المستمر غير مجد لاستخدام المدافئ الكهربائية. واضطر عمر إلى استخدام المدفأة التي تعمل بالحطب لتدفئة منزله، ولكن حتى الحطب أصبح بعيداً عن متناول الكثيرين.

ويقول عمر لوكالة فرانس برس إنه لا يملك سوى ما يكفي لاستمراره ثلاثة أيام من البرد القارص: "لا توجد كهرباء، والديزل (المازوت) غالي الثمن، لدي القليل من الخشب. لابد من إيجاد طريقة للحصول على الماء الساخن في هذا البرد".

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يتفاقم الفقر خاصة بين اللاجئين السوريين. وتقدر الأمم المتحدة أن 90 في المئة من أسر اللاجئين السوريين تعيش في فقر مدقع.

وتبلغ تكلفة طن من الخشب نحو 3 ملايين ليرة لبنانية ما يعادل (120 دولاراً أمريكياً) وهو 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور فيما تبلغ تكلفة 20 لتراً من الديزل نحو 300 ألف ليرة لبنانية أي 10 أضعاف سعره قبل 3 سنوات.

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