الجنرال الأيرلندي بيري يتسلم البعثة الأممية في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

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تسلم الجنرال الأيرلندي المتقاعد مايكل بيري، اليوم الأربعاء، مهام عمله كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، واللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، غربي اليمن. وذكرت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة في بيان إن بيري تسلم عمله بعد أسابيع من تعيينه في هذا المنصب خلفاً للجنرال الهندي أبهيجيت جوها الذي انتهت مهمته كسابقيه من دون إحراز أي تقدم في إلزام ميليشيا الحوثي بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة رغم مرور ثلاثة أعوام على ابرام اتفاق استوكهولم بهذا الشأن.

وجاء تعيين الجنرال الايرلندي بعد أن نفذت القوات المشتركة إعادة تموضع من طرف واحد إلى خطوط اتفاق استوكهولم، فيما لا تزال الميليشيا ترفض تنفيذ ما عليها من التزامات بما فيها الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى ومدينة الحديدة وتولى الأمم المتحدة مهمة إدارة هذه الموانئ بالتعاون مع قوات خفر السواحل فيما تتولى الشرطة المحلية مهمة تأمين المدينة.

والرئيس الجديد للبعثة، هو لواء متقاعد في الجيش الايرلندي حاصل على البكالوريوس والماجستير في استراتيجيات الأمن القومي. وعمل بين عامي 2016 و2018 رئيساً وقائداً لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبمان (اليونيفيل)، وأمضى 10 سنوات في عمليات الانتشار الأممية بالخارج، بما في ذلك في أفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق ولبنان والصومال وأوغندا.

وهذا رابع جنرال تعينه الأمم المتحدة لقيادة بعثتها الخاصة بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة التي تشكلت بموجب اتفاق استوكهولم المبرم بين الحوثيين والحكومة نهاية عام 2018.

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