المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بمحاسبة ميليشيا الحوثي على أعمالها الإرهابية

المصدر: وام

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أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي إدانته واستنكاره قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبوظبي.

جاء ذلك في ختام اجتماعه الرابع، الذي عقد أمس بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد.

واعتبر أن ما حدث يمثل اعتداء إرهابيا جبانا وسافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا بضرورة محاسبة ميليشيا الحوثي على ما تقوم به من أعمال منافية للأعراف والمواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان من خلال اعتداءات جبانة تزهق أرواح الأبرياء والمدنيين.

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