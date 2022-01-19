عصيان ولجنة تحقيق في السودان غداة يوم دامٍ

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

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بعد يوم سوداني دامٍ سقط فيه 7 قتلى، قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات الاثنين، فيما بدأ إضراب عام وحملة عصيان مدني ليومين احتجاجاً على مقتل متظاهرين.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن القرار نص على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد للجنة 72 ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات. وقالت الشرطة إنها استخدمت «الحد الأدنى من القوة». وواصل المتظاهرون المطالبون بحكم مدني احتجاجاتهم بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في الخرطوم، وإعلان حالة العصيان المدني. وأغلق محتجون الجزء الجنوبي من شارع المطار وأحد الشوارع الرئيسية في منطقة بُري شرقي العاصمة.

وفي حي بحري شمال الخرطوم، قطع متظاهرون الطرق الرئيسية بوضع الحجارة وجذوع الأشجار ورفعوا لافتات كتب عليها «الحصة وطن». وتحدثت تقارير عن إغلاق المحال التجارية والصيدليات في الخرطوم وأحيائها المجاورة. ووضع على أبواب أحد المحال لافتة كُتب عليها «المحل مغلق حداداً على روح الشهيد عثمان الشريف»، وهو صاحب المحل وقد سقط بين قتلى تظاهرات الاثنين الدامية.

كما علقت جامعة الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا الدراسة يومين وأكدت إدارتها أن ذلك «إيماناً منا بوحدة الموقف تجاه العصيان المدني ونعلن وقوفنا التام مع كل الكيانات والأجسام التي تدعو للاعتصام». وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير، في بيان الاثنين «ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتباراً من (الثلاثاء)».

مبادرة أممية

والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسمياً إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها، وذلك بالتزامن مع تحرك أمريكي على رأسه المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي. والتقى الوفد في الرياض «أصدقاء السودان» وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد.

وكتب بيرثس الذي حضر الاجتماع افتراضياً، على تويتر مجموعة «أصدقاء السودان تجتمع الآن في الرياض.. قلق عميق بشأن عنف الأمس (الاثنين)». وأضاف «هناك حاجة إلى الدعم الدولي واستخدام وسائل التأثير المتوفرة.. يجب أن يتماشى دعم العملية السياسية مع الدعم الفعال لوقف العنف».

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