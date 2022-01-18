في اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد .. وزير خارجية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالا هاتفيا من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكد وزير الخارجية الأردني خلال الاتصال الهاتفي أدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية ووقوف المملكة الأردنية إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها.

وعبر وزير الخارجية الأردني عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين مؤكدا أن أمن الإمارات والأردن كل لا يتجزأ.

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