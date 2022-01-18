محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب أكد خلاله وقوف المملكة مع الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.. أدان خلاله هجوم ميليشيات الحوثي الآثم على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، معربا عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداء وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم.

وأكد جلالته - في إطار التضامن الثابت والفعال بين البلدين الشقيقين - وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها جميع أشكال الدعم في مواجهة كل ما يهدد أمنها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها جلالته تجاه دولة الإمارات وشعبها..سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المغرب وشعبه من كل مكروه.

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