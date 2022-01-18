تظاهرات السودان.. 7 قتلى ومجلس السيادة ينشئ قوة لمكافحة الإرهاب

المصدر: الخرطوم - وكالات

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سقط سبعة قتلى بالرصاص الحي في مظاهرات السودان، أمس، وفقاً لما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية، فيما قرر مجلس السيادة، تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، لمجابهة ما وصفها «بالتهديدات المحتملة». ودأبت أعداد غفيرة من المحتجين، على الخروج إلى الشوارع، للمطالبة بعودة الحكم المدني، منذ أنهى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، اتفاق اقتسام السلطة، الذي بدأ العمل به عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في انتفاضة شعبية عام 2019.

وتظاهر آلاف السودانيين أمس، مجدداً، للمطالبة بحكم مدني كامل، وفق وكالة فرانس برس.

وأطلقت قوات الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة. وتسببت قنابل الغاز في وقوع إصابات بالاختناق بين المتظاهرين، وبعضهم أصُيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز.

كما استخدمت قوات الأمن، القنابل الصوتية، وخراطيم المياه، لإجبار المتظاهرين على التراجع، وهو ما نجحت به لاحقاً.

وامتد إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة، إلى حي بحري شمال الخرطوم، حيث تجمع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات. وأفاد شهود عيان، بأن بعض المتظاهرين رفعوا صوراً للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد، الذي عُرف بالأغاني الثورية، بالتزامن مع الذكرى الـ 26 لوفاته.

وفي أم درمان، شمال غرب الخرطوم، قالت إحدى شهود العيان، وتدعى سوسن صلاح، لفرانس برس: «تجمع حوالي ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الـ 40، وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء، وأحرقوا الإطارات القديمة، وأقاموا المتاريس لقطع الشارع».

وفي مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (350 كلم غرب العاصمة)، قال شهود: «يتظاهر حوالي ألفي شخص في وسط المدينة، ضد حكم العسكر».

زيارة أمريكية

تأتي الاحتجاجات، في وقت كان من المتوقع أن يصل إلى الخرطوم وفد أمريكي، على رأسه المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في. وتهدف الزيارة إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان.

وكان ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرثيز، أعلن رسمياً الأسبوع الماضي، إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، قبل الانتقال إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها. ورحب مجلس السيادة السوداني، بالمبادرة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير بأنه سيقبل بالمبادرة، إذا كان الهدف هو حكم مدني.

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