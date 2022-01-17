الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مأرب

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، التقدم تجاه مواقع جديدة في محافظة مأرب، شرقي البلاد، عقب معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «قواته تمكنت من التقدم جنوب مأرب، وحررت مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة»، المطل على معسكر أم الريش. وسيطرت قوات الشرعية اليمنية نارياً على معسكر أم الريش في مديرية الجوبة، فيما توغلت ألوية العمالقة في مركز مديرية حريب المجاورة، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش والمقاومة تحاصر بقايا عناصر الميليشيا في مرتفعات العكد والبلق الشرقي.

وكان «تحالف دعم الشرعية» طالب المواطنين والمسافرين اليمنيين بعدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات (حريب، عين، بيحان وعسيلان)، ابتداءً من السبت حتى إشعار آخر. واعتبر التحالف تلك المناطق «مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات فيها». ويأتي إعلان التحالف لمنع الحوثيين من تحريك أي تعزيزات عسكرية تجاه تلك المناطق.

وقال أركان حرب جبهة الجوبة، العميد الركن عبده الذيباني، إن المعركة التي خاضها الجيش والمقاومة تزامنت مع ضربات جوية مركزة من مقاتلات التحالف التي استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا، وتم خلالها استعادة مناطق جديدة أبرزها جبل الفليحة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا، موضحاً أنه بعد تحرير «الفليحة» تكون القوات قد ضيّقت الخناق على الميليشيا في معسكر «أم الريش»، وطهرت مواقع عسكرية استراتيجية تمهيداً لاستعادته.

نزع ألغام

في السياق، أكد المرصد اليمني للألغام، مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين بانفجار ألغام زرعتها الميليشيا غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب خلال الأسبوعين الماضيين. وقال إنه رصد سقوط 38 قتيلاً، وإصابة أكثر من 50 آخرين، خلال الفترة من 1-14 من الشهر الجاري، وإن جميع الضحايا سقطوا بسبب الألغام الكثيفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وتواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش وقوات العمالقة، انتزاع ألغام الميليشيا في محيط مديرية حريب ومنطقة الرملة، حيث أكدت مصادر انتزاع كميات كبيرة من الألغام خلال الأيام الماضية، بينها ألغام مموّهة على أشكال صخور وعلب وأنابيب مياه.

وقالت الفرق الهندسية، إن عدداً من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء الألغام على الطريق الوحيد الذي يربط مديرية حريب بطريق صافر، بعد انقطاع الطريق الرئيسي جراء العمليات العسكرية.

280

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، مقتل 280 إرهابياً حوثياً في 64 عملية قامت بها القوات الجوية ضد الميليشيا في مأرب والبيضاء. وأكد التحالف في بيان تنفيذ 45 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب في الـ24 ساعة الماضية. وأوضح أن «الاستهدافات دمرت 17 آلية عسكرية، وألحقت خسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً إرهابياً».

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 19 عملية استهداف في البيضاء في الفترة ذاتها، مؤكداً أن الاستهدافات دمرت 13 آلية عسكرية، بخسائر تجاوزت 60 إرهابياً. الرياض - د.ب.أ

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز