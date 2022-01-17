عودة 4 آلاف عراقي من بيلاروس وليتوانيا

المصدر: (بغداد - أ.ف.ب)

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أعاد العراق منذ منتصف نوفمبر، أربعة آلاف مهاجر كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروس وليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس.

وبدأت الحكومة العراقية منذ 18 نوفمبر، بتسيير رحلات من مينسك لإعادة مواطنيها. وحطت غالبية الطائرات في إقليم كردستان، ذي الحكم الذاتي، ومن حيث يتحدر معظم المهاجرين، قبل أن تتابع إلى بغداد. وقال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد، مع نظيره الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس «بالتعاون مع مختلف الاتحاد الأوروبي، ومع ليتوانيا... تمكنا من إعادة حوالى أربعة آلاف عراقي، كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، والحدود البيلاروسية اللاتفية، والحدود البيلاروسية البولونية». وأضاف «كانت هناك عشر رحلات من بغداد إلى بيلاروس» لإعادتهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الوزارة أعادت المهاجرين «خلال الشهرين الماضيين»، عبر رحلات جوية «بينهم 3817 من بيلاروس، ونحو 112 من ليتوانيا».

ولا تزال مجموعة من العراقيين عالقة في ليتوانيا، وفق الوزير، وتعتزم بغداد إعادتهم أيضاً. لكن «الظروف الجوية القاسية، وطبيعة البيئة المعقدة، لا تتيح لفرق الإنقاذ معرفة وتحديد أعدادهم»، وفق ما أوضح المتحدث باسم الخارجية.

من جهته، قال الوزير الليتواني «نريد أن نبلور أفكاراً للتعاون» بين البلدين، مضيفاً «هناك كثير من المواضيع، ولهذا يجب ألّا نضيع أي فرصة، ونحن ننوي أن نبني الثقة بين البلدين».

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