الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بإطلاق نار على حدود سوريا

المصدر: وكالات

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قتل ضابط وأصيب 3 جنود في الجيش الأردني، الأحد، جراء إطلاق النار عليهم على الحدود مع سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأورد حساب وكالة "بترا" على "تويتر" نبأ عاجلا جاء فيه "القوات المسلحة: استشهاد ضابط وإصابة 3 أفراد في إطلاق نار على الحدود الشرقية".

والمقصود بالحدود الشمالية الشرقية هي الحدود مع سوريا.

وقال الجيش إن الإصابات في صفوفه وقعت أثناء اشتباك مع مهربين على الحدود، مؤكدا ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة.

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