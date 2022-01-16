بيان مصري بريطاني يؤكد الالتزام بتعزيز مكافحة تغير المناخ

المصدر: القاهرة - وكالات

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أكدت مصر والمملكة المتحدة في بيان مشترك التزامهما بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الذي وصفوه بأنه «عقد حرج».



وصدر البيان عقب الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب27)، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الـ 26 للمؤتمر.



وأكد الطرفان الاتفاق على أن يعزز كل من المملكة المتحدة ومصر التعاون الثنائي بينهما لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ العالمي والبناء عليه.



وأضاف الطرفان في البيان: «سوف نعمل معاً خلال العام الجاري وما بعده لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق غلاسغو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ».







دعم كامل



وتابعا: «في هذا الصدد، ستقدم المملكة المتحدة دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة الـ 27 لمؤتمر (كوب27)، بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ».



واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات الوثيقة في الأشهر المقبلة على المستويين الوزاري والفني.



وتابعا: «سوف نقوم من خلال شراكتنا بقيادة ودعم العمليات والأنشطة والمبادرات الرئيسية لزيادة الطموح ودعم التنفيذ لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس».



وأضافا: «وسوف نعمل معاً على حض كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ، مع مطالبة الدول الأطراف بإعادة النظر في وتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022».

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