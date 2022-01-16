سوريا محور مباحثات أمريكية أردنية

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

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تصدر الملف السوري، جدول مباحثات وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مشورات مشتركة في واشنطن، خلال زيارة للصفدي، يبحث من خلالها الأوضاع في المنطقة، وضرورة حل الأزمة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان، أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، بحث بشكل مركّز، الأوضاع في سوريا وفلسطين، والجهود السياسية الدولية اللازمة لحل الأزمة السورية، ودعم العراق، ومحاربة الإرهاب، في الوقت الذي تتصاعد فيها الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية.

تنامي العلاقات

ويسعى الأردن، إلى زيادة الحشد الدولي والإقليمي لعودة سوريا إلى دورها الإقليمي والدولي، في ظل تنامي العلاقات بين دمشق وعمان، على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، إذ أجرى وزير الدفاع السوري، علي أيوب، نهاية العام الماضي، زيارة إلى الأردن، اجتمع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوسف الحنيطي، لبحث الأوضاع الأمنية على طرفي الحدود.

من جهة ثانية، صعّد تنظيم داعش الإرهابي من هجماته في سوريا مع بداية العام الجاري، وسط ترجيحات خبراء أمريكيين أن التنظيم سيزداد نشاطاً في الربع الأول من عام 2022، داعين إلى يقظة إقليمية من هجمات التنظيم في سوريا والعراق.

وفي آخر تبنٍ جديد لعملياته الإرهابية في سوريا، أعلن التنظيم تبنيه عملية اختطاف شخص، والتحقيق معه، ومن ثم قتله في بلدة شرقي دير الزور، شرقي سوريا، أخيراً.

وتأتي تحركات داعش على ضفتي الفرات، تزامناً مع هجمات منسقة، يشنها التنظيم على الجيش السوري، والقوى الحليفة له في بادية تدمر، بينما يتجه الجيش السوري إلى تعزيز مواقعه العسكرية في الصحراء، تحسباً لأي عمليات من قبل مقاتلي التنظيم.

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