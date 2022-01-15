اليمن.. دعوة لتجنب بعض الطرق باعتبارها مناطق عمليات

المصدر: وكالات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، اليوم "السبت"، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات حريب وعين وبيحان وعسيلان.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن طلب عدم استخدام هذه الطرق سيبقى ساريا من الساعة الثالثة عصراً "اليوم السبت 15 يناير" حتى إشعار آخر.

وجاء طلب قوات التحالف باعتبار هذه الطرق "مناطق عمليات تتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".

كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

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